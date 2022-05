Гуинет Полтроу с изповед за смъртта на баща си

Гуинет Полтроу сподели, че си е мислила, че получава инфаркт, когато баща ѝ е починал.

Актрисата почувствала физическа болка, когато баща ѝ умира през 2002 г. Дори в един момент смятала, че получава инфаркт, като резултат от скръбта.

Нейният баща Брус Полтроу почина след битка с рака, когато бе на 58 г. Погребението било в САЩ и когато Гуинет се върнала от него в дома си в Лондон, тя помислила, че получава инфаркт, но не успяла да се обади на спешна помощ, защото не знаела номера им.

"Мислех, че ще ме разкъса (скръбта). Събуждах се по средата на нощта и мислех, че получавам инфаркт.

Единствената причина, поради която не се обадиш на спешна помощ, е, защото не знаех, че в Англия се набира 999; в Америка е 911. Честно, мислех, че умирам. Беше наистина, наистина тежко", обясни тя в подкаста "By the Light of the Moon".