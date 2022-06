Певецът Оли Мърс се сгоди

Оли Мърс се е сгодил за приятелката си Амелия Танк.

Певецът и бодибилдърката са заедно от близо 3 години.

Изпълнителят на "My Heart Skips a Beat" е направил предложението за брак в събота, докато двамата били на романтична ваканция. 38-годишният Оли качи в Instagram снимка от годежа. На нея се вижда как двамата с Амелия се прегръщат и са на хълм с гледка към морето.

"04.06-2022, Амелия Танк", написал е певецът към снимката, като е поставил емотикони на годежен пръстен и сърце.

Бодибилдърката пък постна клип, на който се вижда как Оли Мърс я целува и прегръща на плажа. Във видеото звучи песента на Шаная Туейн - "You're Still The One".

Танк и Мърс започнаха връзката си през септември 2019 г.