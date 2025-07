Пътници бесни на Ryanair: Останали със счупени крайници, след като скочили от крилата ВИДЕО

Травмирани пътници се разбунтуваха срещу Ryanair, след като бяха сериозно ранени, скачайки от крилете на самолет на компанията, когато се разпространи паника заради предполагаем пожар на борда.

56-годишната Даниел Кели каза, че хората започнали да "скачат опитвайки се да спасят живота си", след като стюардеса започнала да тича по пътеката и им казва да евакуират полета за Манчестър възможно най-бързо.

Полетът от Палма на Майорка вече беше закъснял с два часа, но се е движел към пистата в ранните часове на събота сутринта, когато се чу силен трясък и кабинният екипаж нареди на всички да напуснат незабавно.

Кели, фитнес инструкторка, която седяла на ред 18 с 26-годишната си дъщеря Франки, каза, че се е страхувала, че на борда има терорист, затова е последвала другите пътници, които са излезли на крилото в хаоса.

Кабинният екипаж задейства аварийните клапи на предните врати, но пътниците, седящи в средата, нямали друг избор, освен да скочат от 5,5 метра от крилата на пистата. Стюардесите също така казали на пътниците да оставят вещите си "в случай че възникне пожар и самолетът експлодира", което, според пътниците, само е увеличило паниката.

18 people were injured after a fire alert onboard a Ryanair Boeing 737 aircraft bound for Manchester.

