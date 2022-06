Арестуваха бившия съпруг на Бритни Спиърс

След като Бритни Спиърс и нейният любим Сам Асгари обявиха годежа си, феновете на двойката започнаха да очакват с нетърпение сватба. Подготовката за значимото събитие се проведе тайно. Според TMZ Бритни и Сам планирали интимна сватба.

Списъкът с гости включвал около 100 души. От близките на певицата на тържеството е поканен само по-големият й брат Брайън. Но от компанията на майка си, сестра и баща си, под чиито грижи беше 13 години, Бритни избра да се спаси сама.

И ето, че очакваното събитие стана факт и Спиърс започна нова глава в живота си. Певицата се омъжи за своя любим Сам Асгари. Двойката узакони връзката си 9 месеца след годежа. Сватбата се проведе в строга тайна, но репортерите вече успяха да разберат нещо.

Известно е, че церемонията се е състояла снощи в Лос Анджелис в дома на булката. Спиърс се появи на важно събитие в ексклузивна рокля на Versace с цепка до бедрото и оголени рамене. По време на регистрацията на брака прозвуча песента на Елвис Пресли Can't Help Falling in Love.

На тържеството имало около 80 гости, сред които са били звездите на шоубизнеса. На сватбата на двойката били Мадона, Парис Хилтън, Дрю Баримор, Кейт Хъдсън, Селена Гомес, Донатела Версаче и други. Но синовете на Спиърс, Шон Престън и Джейдън Джеймс, не бяха на сватбата. Родителите на певицата също не присъстваха на сватбата на дъщеря си, тъй като не бяха и поканени.

„Много съм щастлив, че този ден най-накрая дойде и те се ожениха. Знам, че искаше това от дълго време. Сам е много грижовен човек. Той безкористно подкрепяше Бритни във всяка нейна стъпка. Щастлив съм, че тя има Сам в живота си. И наистина се надявам да стана свидетел на тяхното щастливо бъдеще заедно“, каза мениджърът на Асгари Брандън Коен пред People.

Певецът и актьор започнаха любовния си роман на снимачната площадка на музикалния видеоклип на Spears's Slumber Party през 2016 г.

В същото време стана ясно, бившият съпруг на певицата Джейсън Алекзандър, за когот тя бе омъжена само за 55 часа през 2004 г. се опитал да провали тържеството, предава The Mirror.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB