Почина Джули Круз, изпълнителката от Twin Peaks

Джули Круз, певицата, чиято ефирна музика задълбочава драматизма на творбите на Дейвид Линч, почина на 65-годишна възраст, предаде в. "Гардиън".

Съпругът ѝ Едуард Гринан написа във Facebook: "Тя напусна това царство при своите собствени условия. Не съжалявам. Тя е в мир... Пуснах ѝ [песента на B-52's] Roam по време на прехода. Сега тя ще се скита завинаги. Почивай в мир, любов моя."

Най-известната песен на Круз е Falling - нейният инструментал, написан от Анджело Бадаламенти, е използван като тема на Twin Peaks, емблематичния телевизионен сериал на Линч, който дебютира през 1990 г. Линч пише текста за вокалната версия на Круз, която достига № 7 в британските класации, става хит в цяла Европа и оглавява австралийската класация за сингли. Песента е включена в дебютния ѝ албум Floating Into the Night, издаден през 1989 г.



Родена в Айова през 1956 г., Круз започва да си сътрудничи с Линч през 1986 г. за филма му "Синьо кадифе", в който се откроява сътрудничеството ѝ с Бадаламенти "Mysteries of Love". През 1990 г. тя се появява като персонаж, наречен Мечтателката на разбитото сърце, в авангардната театрална постановка на Линч Индустриална симфония № 1, заедно с Никълъс Кейдж и Лора Дърн.

Изкуството на песните ѝ е спечелило страстни почитатели, привлечени от измамно девствения и невинен изказ на Cruise. "От техническа гледна точка тази музика е толкова деликатна, че е предизвикателство просто да я изпееш", казва тя през 1990 г. ''Но в същото време тя ми позволява да бъда по-драматична, по-психотична, отколкото ако просто пеех в микрофона "Oh, baby, baby". Някои неща не могат да се преекспонират, докато пееш. При това мога да преигравам и да ми се размине. Мога да го стилизирам."

Тя се появява като персонаж в "Туин Пийкс", пее в градския бар, и във филмовия му спин-оф "Twin Peaks: Fire Walk With Me". Тя участва и в Twin Peaks: Завръщането, третия сезон на сериала на Линч, през 2017 г.

През 2018 г. тя казва за работните им отношения: "Сякаш съм неговата малка сестра: не обичаш по-големият ти брат да ти казва какво да правиш. Дейвид е фъфлещ. Понякога може да изпада в пристъпи на гняв. А виждали ли сте някога темперамента му? Всеки може да изглежда смешен, когато се ядоса. Но аз го обичам."

Другото престижно филмово сътрудничество идва през 1991 г., когато Круз прави кавър на Summer Kisses, Winter Tears на Елвис Пресли за саундтрака на филма на Вим Вендерс "До края на света".

Албумите ѝ са спорадични: през 1993 г. тя издава The Voice of Love - три от песните в него са от "Туин Пийкс": Fire Walk With Me - след това The Art of Being a Girl през 2002 г. и My Secret Life през 2011 г. През 90-те години на миналия век тя прави турнета и като член на B-52's, а сред другите ѝ гостувания е пеенето заедно с Фарел Уилямс в песента Class System на хип-хоп дуото Handsome Boy Modeling School.

През 2018 г. тя обявява, че е диагностицирана с лупус, като се оплаква от хронични болки.