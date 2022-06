Ким Кардашиян съсипа най-скъпата рокля в света - на Монро, съсипаха и нея

Ким Кардашиян и Ripley бяха обвинени в "непоправимо увреждане" на емблематичната прозрачна рокля на Мерилин Монро, след като компанията я даде назаем на Кардашиян, за да я носи на тазгодишната Met Gala.

Въпреки усилията, които Ripley и Кардашиян твърдят, че са положили, за да запазят роклята, снимки, направени на роклята в неделя, показват, че по нея има значителни щети в задната част в сравнение със снимките, направени на търга през 2016 г.

На снимките от търга от 2016 г. липсват един - два от ръчно зашитите кристали, украсяващи гърба на роклята, докато скорошното видео на Ripley показва, че още няколко скъпоценни камъни са изчезнали. Снимките от неделя пък показват, че още повече мъниста са паднали, а някои от тях висят на конец. Повредена е и една от каишките.

