Ребъл Уилсън разкрива какво е да се целуваш с жена

Винаги съм се чудила как актьорите не се влюбват в своите колеги, когато на екрана изглежда така, сякаш имат уникална връзка помежду си. Романтичните моменти, които споделят, са толкова истински в някои филми, че е меко казано изненадващо, че двамата не са заедно и в реалния живот.

В някои случаи обаче актьорската игра се превръща в нещо повече, като има примери за влюбване на снимачната площадка. Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли са една от все още актуалните двойки, които пренасят химията от екрана в реалния живот. Ребъл Уилсън пък напълно променя гледната точка към любовния си живот след една от последните си целувки на работа.

42-годишната актриса призна пред Hollywood Reporter, че е била нервна и притеснена да целуне колежката си Шарлот Гейнсбург по време на снимките на предстоящия им филм The Almond and the Seahorse. Споделя, че всички тези притеснения идвали от факта, че досега никога не е целувала жена и не е знаела как ще се справи и дали наистина ще изглежда като истинска целувка на екрана.

В първата ѝ драматична роля, Уилсън играе археолог, чийто съпруг получава мозъчна травма, което я кара да започне афера. Актрисата разкрива, че героят, с когото има извънбрачна връзка, е трябвало да бъде мъж, но самата тя е предложила да изберат жена. Така ролята отива при 51-годишната Гейнсбург.









„Не знам защо го казах, но имах чувството, че ще проработи“, споделя Уилсън. Допълва, че досега не е имала подобни роли и сексуална връзка с жена на екрана, като дори не е целувала своя колежка. Именно затова е искала да промени изцяло историята на героинята си, като не е смятала романтичните отношения между две дами за нещо различно или странно.