Рита Ора не мислила, че ще се омъжи

Рита Ора не вярвала, че връзката с Тайка Уайтити ще се получи и че двамата ще сключат брак.

Звездите са заедно от началото на 2021 г., а през лятото на 2022 г. те вдигнаха сватба. 32-годишната певица си мислила, че заради кариерата си няма да си намери партньор.

Рита и Тайка се запознали на барбекю у Робърт Патинсън и изпълнителката веднага усетила силна връзка с режисьора, но двамата започнали отношенията си чак 5 години след това.

"Знаете ли, честно, аз се отказах от идеята да намеря някого, който може да понесе това, което правя и как живея живота си. Имам предвид, много е - за приемане от когото и да е. Но никога не съм мислила, че да следвам правилника на щастието ще ме доведе до него. Всеки е на свое собствено пътешествие и аз буквално съм омъжена за най-добрия си приятел", коментира тя пред списание "The Line of Best Fit".