Тейлър Суифт наистина се среща с играча от НФЛ Травис Келс

Братът на Травис Келс – Джейсън, заяви, че слуховете, че брат му се среща с Тейлър Суифт са „100 процента верни“. Миналата седмица се появиха информациите, че играчът на отбора по американски футбол „Канзас Сити Чийфс“ е започнал да излиза с 33-годишната попзвезда, след като се е опитал да ѝ даде телефона си след неин концерт.

Братът на Травис – Джейсън, призна в телевизионно интервю, че невинаги е наясно какво се случва в любовния живот на брат му, но че все пак знае, че Травис и Тейлър наистина се срещат и засега всичко изглежда добре помежду им.

Джейсън каза: „Не мога да коментирам слухове, но знам, че Трав има нещо забавно в живота си и ще видим какво ще стане. Опитвам се да запазя неговите си дела – негови и да стоя далеч от тях“.

Слуховете за Тейлър и Травис се появиха за първи път на 12 септември, след като очевидец е разкрил, че ги е видял да се разхождат заедно в Ню Йорк преди няколко седмици.

Играчът от НФЛ по-рано беше говорил за опита си да даде телефонния си номер на изпълнителката на All Too Well като ѝ подари гривна, на която е изписан номерът му. Това се случило след концерт от нейното турне The Eras Tour. Травис разкри това в своя подкаст New Heights.

