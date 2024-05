Как Мохамед Расулоф избяга пеша от Иран за да избегне затвора?

‘илмови€т режисьор ћохамед –асулоф е извършил "изтощителен и изключително опасен" преход през планинска погранична зона, за да избегне задържането си в »ран по обвинени€ за националната сигурност, разказва той пред "√ардиън".

–асулоф за€ви, че е изб€гал от »ран, след като съдът го осъди на осем години затвор, от които пет тр€бваше да бъдат излежани, заради нови€ му филм "The Seed of the Sacred Fig".

¬одещи€т ирански кинорежисьор, който често е мишена на властите в страната, за€ви, че е намерил подслон в √ермани€ и се над€ва, че ще може да присъства на премиерата на филма в ан.

‘илмът разказва за борбата на един съди€ в услови€та на политически вълнени€ в “ехеран.

–асулоф за€ви пред британски€ вестник, че "не е имал друг избор", освен да замине, въпреки че очаква да се завърне у дома "съвсем скоро".

"ћо€та миси€ е да мога да предам разказите за това, което се случва в »ран, и за ситуаци€та, в ко€то сме попаднали като иранци", каза –асулоф.

"“ова е нещо, което не мога да направ€ в затвора. »мам предвид, че ще се върна съвсем скоро, но мисл€, че това е случа€т с всички иранци, които са напуснали страната", добави той.

–асулоф вече е излежал две присъди в ирански затвори заради предишни филми, а през 2017 г. паспортът му е бил отнет.

—лед като решава да напусне, –асулоф разказва, че е прекъснал вс€каква комуникаци€ чрез мобилни телефони и компютри и се е отправил пеша по таен маршрут към граничен пункт.

"“ова беше н€колкочасов, изтощителен и изключително опасен преход, който тр€бваше да извърша с водач", казва той.

—лед като отседнал в убежище, той се свързал с германските власти, които му предоставили документи, които му позволили да пътува до ≈вропа.

