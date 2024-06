Ед Шийрън надебелял в САЩ заради пилешки крилца

Ед Шийрън е напълнял, след като е ял "пилешки крилца в продължение на година и половина".

33-годишната попзвезда разкри, че нездравословният му хранителен режим го е накарал да натрупа килограми, докато е бил на турне в САЩ.

"В Америка си мислех, че никакви въглехидрати означава никакъв хляб и никакви пържени картофи. Бях си казал: "Мога да ям пилешки крилца" и година и половина ядох само пилешки крилца. И качих четири килограма", разкри певецът.

В крайна сметка Ед решава да отслабне и оттогава успява да поддържа здравословно тегло.

"Склонен съм да качвам много килограми и това, което открих, че работи за мен, е просто да ходя редовно на фитнес и да се опитвам да намалявам порциите си", заяви той.

Междувременно по-рано Ед призна пред US Weekly, че се е почувствал неудобно, когато е бил помолен да си свали ризата за музикалния клип "Shape of You".

Попзвездата влезе в добра форма, докато снимаше клипа към сингъла си от 2017 г., но Ед все още не се чувствал съвсем комфортно от идеята.

"Начинът ми на живот се промени. Осъзнах, че трябва да започна да правя упражнения, не непременно, за да бъда мускулест, а за да имам здраво сърце. Като се упражняваш и нямаш такъв див начин на живот, в крайна сметка ставаш здрав човек“, разказа музикантът.

