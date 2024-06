Блейк Лайвли подноси скъсани дънки за $19 000

Блейк Лайвли наистина знае как да затвърди статуса си на звезда.

Актрисата от „Клюкарката“ може и да изглеждаше небрежно в чифт скъсани дънки и стандартен бял потник, докато рекламираше новия си филм It Ends With Us в Тексас в неделя, но дънките ѝ с дупки на Valentino бяха със сериозно високо качество и крайна цена.

Актрисата носеше дънки Valentino за 19 хиляди долара, покрити с бродерия на цветове от хибискус. Тя сподели няколко снимки и видеоклипове в своята история в Instagram от събитието, показвайки как позира с колегите си в координиращи визии от деним.

Снимките на Блейк с дънките можете да видите в Тialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase