Какви големи разкрития направи Селин Дион за състоянието си

Селин Дион, известна още като "Кралицата на мощните балади" пленява публиката от десетилетия с динамичните си изпълнения и невероятния си вокален диапазон.

Родена в Квебек, Канада, като най-малкото от 14 деца, тя постига големия си пробви, печелейки конкурса Евровизия през 1988 година, когато е едва на 20 години. Тя се превърна в глобална суперзвезда през 90-те години с издаването на множество песни, оглавили международни класации, включително My Heart Will Go On от филма "Титаник".

През декември 2022 година Дион влезе в медиите по друга причина - след като отложи и отмени редица концерти от световното си турне, тя разкри, че е била диагностицирана с рядко и инвалидизиращо разстройство, наречено Синдром на схванатия човек, което е повлияло на способността й да пее и ходи.

Новият документален филм I Am: Celine Dion, режисиран от Ирен Тейлър, в момента е наличен в платформата Amazon Prime. Той предлага интимен и на моменти шокиращ поглед към живота на Дион с изтощителната болест.

Източник: Tialoto.bg

