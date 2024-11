Бруклин Бекъм с подробности за двойните срещи със Селена Гомес и Бени Бланко

Бруклин Бекъм призна, че със съпругата му Никола Пелц са ходили на няколко срещи по двойки със Селена Гомес и гаджето ѝ Бени Бланко.

25-годишният готвач твърди, че Селена и Бени са страхотни. Той се наслаждава на това да прекарва време с тях.

"Обичам ги и двамата. И двамата са толкова страхотни. Ние ходихме на няколко двойни срещи с тях. Аз и Бени готвим, Селена и Никола просто седят и чакат", издаде Бекъм в "Watch What Happens Live with Andy Cohen After Show".

Питат сина на Виктория и Дейвид Бекъм какво се сервира на тези вечери.

"Той прави наистина добър чийзбургер. За момичетата - те ядат паста и риба понякога.", отговаря той.

