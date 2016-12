4 български компании продължават към финала на Chivas The Venture България

Четири стартиращи компании с кауза бяха избрани от журито на конкурса Chivas The Venture да продължат в надпреварата към българския финал на състезанието. Състезанието за стартиращи компании с кауза Chivas The Venture вече трета година дава възможност на български участници да представят своя бизнес пред общност от инвеститори и да се състезават за част от наградния фонд от 1 млн долара. Тази година в The Venture се включват бизнеси с кауза от 32 държави на шест континента.

Кои са отличените компании?

Проектът Sea Harmony развива собствен патент за вертикални ферми за миди Pisa Reef. Това е възможност да се развива морски бизнес с ниска първоначална инвестиция и добра възвращаемост, която възстановява екологичния баланс в крайбрежните води. Вертикалните ферми Pisa Reef помагат да се обживят т.нар. „мъртви зони“ в моретата и океаните, получени от битово замърсяване на водата, ерозия и използване на химикали, като създават отново изгубената хранителна верига: планктон, миди, риби, скариди, а зелените води отново имат шанс да станат кристално чисти. Фермите вече имат няколко международни награди.

Валентин, Николай и Роман от Stackport са създали системата за незрящи VAST, която използва очила с камера и апликация за смартфон, за да ориентира хората с нарушено зрение във всекидневни ситуации. Проектът вече е получил подкрепа и одобрение от Съюза на слепите в България. „Нашата главна цел е незрящите да имат възможност да развиват кариера, активно да участват в трудовия пазар и да улесним справянето с ежедневните предизвикателства,“ – казват създателите. Те очакват продуктът им да върне на работните места 15% от незрящите. VAST ще им дава възможност да се ориентират по-добре в непознати пространства, да подобрят възможностите си за четене, пазаруване, придвижване.

Cupffee е дългоочакваната нова чаша за кафе. Вафлената чашка, разработена от Мирослав, Младен и Симеон, е вкусна, ядлива, биоразградима и не променя вкуса на кафето. Замърсяването с опаковки за еднократна употреба е огромен световен проблем. Cupffee е много добро решение както за любителите на бисквитката към кафето, така и за околната среда - ако изхвърлите чашката, тя се разгражда за няколко дни. Разработката е отнела 3 години и се очаква в скоро време да бъде пусната в производство. Бизнесът я очаква с нетърпение, както и любителите на "кафе на крак".

Изкуствената фотосинтеза е в основата на проекта на Wasabi Innovations. Темата е от голям интерес за учени и институти в света и в последните 20 години се експериментира усилено за създаване на устойчив модел за изкуствена фотосинтеза. Индранийл Сен използва специални сапунени молекули и сапунен мехур, за да преработи въглеродния двуокис във възобновима енергия с помощта на слънчевата светлина. Проектът е подкрепен от много световни учени и в момента предстои създаването на прототип. В резултат на това бизнес начинание може да бъде революционизирана световната енергийна практика и предоставена възможност за обръщане на климатичните промени в света.

Много разнообразни проекти бяха предадени в платформата Chivas The Venture тази година, коментираха организаторите. Най-много проекти имаше от сферата на технологиите и земеделието. Избраните са с най-голям потенциал за успех според журито и съответно с най-добри възможности да предложат работещо решение за справяне с голям световен проблем.

Финалистът, който ще представя България на глобалния финал на Chivas The Venture и ще се състезава за дял от милионния награден фонд, ще бъде обявен на 16 януари 2017. Заедно с финалистите от другите 31 страни, той ще замине на едноседмично обучение за управление на бизнес в Оксфорд. След това ще може да представи идеята си пред световни бизнес лидери и международното жури на Chivas The Venture. Наградният фонд от $1.000.000 ще бъде разпределен между финалистите, като $250 000 ще бъдат разпределени чрез 5-седмично онлайн гласуване, a останалите $750.000 - от глобално жури между един или повече екипи.

Chivas The Venture – Win The Right Way е глобална инициатива на Chivas Regal, която дава възможност на предприемачи да осъществят бизнес, който създава предпоставка за значима социална промяна.