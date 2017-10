Нови златни медали от световни конкурси за водка FLIRT

Два златни медала спечели водка FLIRT в конкурсите THE GLOBAL TRAVEL RETAIL SPIRITS MASTERS 2017 и The Global Vodka Masters 2017. Наградите официално бяха раздадени по време на световното изложение за безмитна търговия в Кан - Tax Free World Fair Cannes 2017, където производителят на водка FLIRT - VP Brands International, участва със собствен щанд. Организатор на конкурсите е водещото списание The Spirits Business, което представя тенденциите в алкохолния бранш.

Участниците в международните състезания са оценени от жури от дестилъри, журналисти, пишещи ревюта за алкохолни продукти, бармани в престижни хотели и водещи търговци, които отговарят за спиртните напитки в големи търговски вериги. Селектиранaта комисия подлага на сляпа дегустация топ алкохолни брандове в 18 категории без да се влияе от популярността или разпознаваемостта на марките. Така се гарантира обективността на крайната оценка.

Експертите са оценили мекия и балансиран вкус на водка FLIRT. Той се дължи най-вече на производствената технология за дестилиране, въведена от VP Brands International, която е сред най-модерните в Европа. За добрата водка обаче е важна и основната съставка, а при FLIRT това е зърнен спирт, който се извлича от селектирана пшеница и преминава през няколко фази на пречистване и ферментация.

На финала полученият продукт преминава повторно през серия от тестове и проучвания, за да се гарантира качеството му. Към момента водка FLIRT e една от най-разпознаваемите марки водка у нас. Тя се продава успешно и на над 80 външни пазара. Не за първи път брандът получава престижните отличия - с медали се прибира и от изданията на конкурсите през 2012, 2013 и 2015 г.

Тази година производителят предложи нова серия на продукта – FLIRT 5, който залага на 5-кратната дестилация. С последното въведение компанията се нарежда сред световноизвестни лидери в бранша.