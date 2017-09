Взрив в метрото в Лондон, има пострадали

Взрив избухна в метрото в Лондон, има пострадали, пише „Сън“.

Няколко души са получили изгаряния по лицето.

На мястото са пристигнали службите за спешна помощ.

От полицията съобщават за инцидент на гара "Parsons Green" в западната част на британската столица. На място са изпратени служители на реда, пожарникари и медицински екипи.

От публикуваните снимки се вижда, че взривът и последвалото възпламеняване са станали в бяла пластмасова кофа, която, опакована, се е намирала вътре във вагона. Вагонът видимо не е повреден отвътре. Около подозрителния пакет има разхвърляни лични вещи на пътниците.

За момента не е известен броят на пострадалите при инцидента. На място са пристигнали пожарникари, екипи на спешна помощ и въоръжени с автоматично огнестрелно оръжие полицаи от антитерористичните части.

Очевидци, цитирани от Би Би Си, съобщават, че във вагон е станала експлозия.

По думите на очевидка тя е чула взрив, а след това е видяла пламъци. Между нея и мястото на експлозията имало много хора и затова тя не била пострадала.

По думите на жената обаче тя е видяла няколко пострадали, включително и с обгорени лица. Очевидката разказа, че във вагона е настъпила паника.

Жена каза пред Ройтерс, че е била ранена при блъсканицата заради избухналата паника.

Операторът на лондонското метро съобщи, че влаковете по цялата линия са спрени, предаде Асошиейтед прес.

Според телевизия Скай нюз взривът, избухнал в лондонското метро, е бил сравнително слаб, но е избухнала паника.

ТАСС отбелязва, че инцидентът е станал в район Фулъм в час, когато хората са отивали на работа с метрото.

Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0