Звездният ни рожденик: Ели Голдинг на 30

На 30 декември рожден ден празнува популярната млада британска певица Ели Голдинг. Родена през 1986 година в Херефорд, Великобритания, тя става популярна след като оглавява класацията на BBC "Нов звук" на 2010 и печели Наградата на критиката на британските музикални награди BRIT.



Едва на 23, през 2009 година, подписва договор с Polydor и издава дебютния си албум "Lights".



Вижте най-интересното за британската певица:



Пълното й име е Елена Джейн Голдинг. Израства в голямо семейство, като има двама братя и сестра.



Семейството й е скромно. Баща й има малък семеен бизнес за траурни услуги от своите родители, а майка й работи в супермаркет.



Когато е на 5, родителите й се развеждат. Така тя заживява с майка си и втория си баща, който е шофьор на камион.



Още от малка започва да се занимава с музика. От дете Голдинг се учи да свири на китара и кларинет.



Определя за своя вдъхновение Риана.



През 2011 година младата певица пее на сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън в Лондон.



Изпълнява саундтрака на филма "50 нюанса сиво" - "Love Me Like You Do". За същата песен получава и първата си номинация за "Грами".



Младата певица е запален бегач, като всеки ден бяга по 6 мили. Твърди, че един ден мечтае да се пусне в маратон.