Урсула Фон дер Лайен поздрави Росен Желязков

С пост в социалната мрежа Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави министър-председателя Росен Желязков’

“Поздравявам Росен Желязков за избора Ви за министър-председател на България. Очаквам с нетърпение да работя с Вас за една процъфтяваща България в силна и обединена Европа”, написа в Х председателят на ЕК.

My congratulations to Rosen Zhelyazkov on your election as Prime Minister of Bulgaria.

I look forward to working with you for a thriving Bulgaria in a strong and united Europe.

I also appreciate your support to our brave neighbour Ukraine.

All my wishes of success.