Филип Морис България стартира кампанията "БЕЗ КОМПРОМИСИ"

Филип Морис България обяви старта на новата си кампания "БЕЗ КОМПРОМИСИ", която по категоричен начин призовава да се спазва законовата забрана в страната за недопускане на подрастващите до тютюневи и никотинови изделия. Инициативата има за цел да засили ангажимента на компанията към отговорното и устойчиво бизнес поведение, като същевременно ангажира различни обществени групи, подчертавайки колективната отговорност към наболелия проблем.

Според данни от Глобалното проучване на СЗО, CDC, МЗ и НЦЗОА* за 2023 г., около 27% от тийнейджърите на възраст между 13 и 15 години в България употребяват някакви тютюневи изделия редовно. 60% от тях не са били възпрепятствани при закупуването на цигари в магазините. Употребата на електронни цигари се е увеличила значително и достига до 23% във възрастовата група 13-15 г. Данните за 2022 г. от изследването на HBSC* започнало още от 1982 г., също са показателни за най-ранната възраст, на която децата може да имат свободен достъп до цигари или електронни цигари.

Според изследването на HBSC* „Здравно поведение при деца в училищна възраст“, изследващо здравето и благосъстоянието на подрастващите в Европа, Централна Азия и Северна Америка, което се провежда в сътрудничество с Регионалния офис за Европа на СЗО*, с фокус фокус върху три възрастови групи – 11, 13 и 15 годишни, 12% от 11-годишните, 23% от 13-годишните и 34% от 15-годишните са използвали електронни цигари поне веднъж през последните 30 дни. Това подчертава необходимостта от целенасочени, устойчиви и продължителни действия и колективна воля, подкрепени с образователни кампании, насочени към реално предотвратяване на достъпа на подрастващите и непълнолетните до тези продукти.

Кампанията „БЕЗ КОМПРОМИСИ“, на първо място стартира с масова комуникация към търговските обекти, където тази година Филип Морис България избира да наблегне на важността от проверката на възрастта. В случай на съмнение за ненавършени 18 години, за да могат да изпълнят своето законово задължение, търговците трябва да изискат да видят личен документ, доказващ възрастта на клиента.

Поглеждането на личен документ само за проверка на възрастта не представлява събиране на лични данни и не е нарушение на Закона за защита на личните данни. Затова и основното послание, зад което се обединяват Филип Морис България и търговските партньори на компанията е "Нищо лично. Покажи ни лична карта!", като покана към младите хора да легитимират възрастта си, както и "Нищо лично! Поискай лична карта!“, като подкрепа към търговците, които се колебаят да помолят за валидация. В над 11000 търговски обекти в страната Филип Морис България разпространява стикери с посланията на кампанията, образователни материали, брошури и дигитални визии.

В следващите месеци „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ ще включва още инициативи, обърнати не само към търговските обекти, но и към родители и учители. Тези групи имат ключова роля за разбирането на проблема и осъзнаването му от децата и непълнолетните, които се развиват физически и психически най-активно в тийнейджърската възраст.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

*СЗО – Световна здравна организация

CDC - Centers for Disease Control and Prevention – Центрове за контрол и превенция на заболяванията

HBSC - The Health Behaviour in School-aged Children – Международно изследване на тема „Здравно поведение на ученици в училищна възраст“

МЗ – Министерство на здравеопазването

НЦЗОА - Национален център по обществено здраве и анализи

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.