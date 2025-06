"Самолетът на Страшния съд" кацна изненадващо във Вашингтон

Един от американските „самолети на Страшния съд“ извърши полет до съвместната база Андрюс във Вашингтон, окръг Колумбия, във вторник вечерта. Това се случва на фона на възможността Тръмп да удари ядрените съоръжения на Иран. Президентът на САЩ си даде две седмици, за да изрезе с конкретно решение.

E-4B Nightwatch – който е проектиран да защитава министъра на отбраната и други служители на националната сигурност и да поддържа правителството в действие по време на ядрена война – е забелязан от системи за проследяване на полети. Той е поел по дълъг, криволичещ маршрут до столицата.

🚨 BREAKING: The "Nightwatch" (aka "Doomsday Plane"), the President’s emergency command aircraft, just landed at Joint Base Andrews outside Washington D.C. following a highly unusual flight path from Shreveport, Louisiana.

Historically, this aircraft is activated during severe… pic.twitter.com/RZUxX3iBuA