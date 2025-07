Приемът на магистри в УНСС започна, подаване на документи - до 29 август

С 5 нови специалности от 17 юли започва приемът за образователно-квалификационна степен „магистър“ за зимен семестър. УНСС разширява своето портфолио с пет нови специалности, създадени в отговор на нуждите на съвременната дигитална и глобална икономика: „Криптоикономика и блокчейн“, „Големи данни и аналитичност“, „Изкуствен интелект в икономическото образование“, „Счетоводство и финансов одит“, „Национална и глобална сигурност“.

Програмите са ориентирани към търсените умения на бъдещето и отразяват стремежа на университета да бъде водеща институция в подготовката на висококвалифицирани кадри за дигиталната трансформация на икономиката и публичния сектор.

Европейско измерение и международна мобилност

Университетът предлага и възможности за международен академичен обмен в рамките на Европейския университетски алианс ENGAGE.EU. Съвместно с университетите – партньори от Алианса, през учебната 2025/ 2026 година стартира новата сертификатна програма „Global Sustainability Management“. В УНСС новата програма е обвързана с обучението по две магистърски програми:

• „Бизнес и екологична устойчивост с преподаване на английски език“;

• „Климат и международен бизнес с преподаване на английски език“.

Студентите от двете специалности ще се обучават един семестър във финландския Hanken School of Economics или виенския WU Vienna University of Economics and Business.

Тези специалности подготвят експерти и лидери по устойчиво развитие, международен бизнес и зелени политики – области с нарастващо значение за глобалната икономика.

Завършилите специалност „Климат и международен бизнес с преподаване на английски език“ могат да заемат длъжности:

• на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация и в компании с международна дейност;

• като специалисти по устойчиво развитие в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании.

Завършилите специалност „Бизнес и екологична устойчивост с преподаване на английски език“ имат възможност да се реализират като:

• мениджъри и експерти по управление на екологична инфраструктура, на екологични проекти, на екологична оценка;

• специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси и по екологични въпроси в различни бизнес организации;

• експерти в Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите, в неправителствени, браншови и други организации.

УНСС традиционно предлага голям брой специалности (88) в пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата“. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра.

Срокът за подаване на документи е от 17 юли до 29 август 2025 г., вкл. – на място, и до 31 август 2025 г., вкл. – ОНЛАЙН.

Кандидат-магистрите могат да избират от следните специалности и специализации тук. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка, нужна е диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Приемът за всички специалности е с конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест, който ще се проведе на 04.09.2025 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 05.09.2025 г., а класирането – на 10.09.2025 г.

Записването на новоприети студенти е в периода 12 – 19.09.2025 г., вкл.

Балът за класиране се образува като сума от: средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование и оценката от държавния изпит (защита на диплома работа) и/или оценката от приемния изпит. Ако в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит (защита на дипломна работа), за балообразуваща оценка се счита средноаритметичната оценка от държавните изпити.

За специалности, за които се изисква владеене на английски език, кандидат-магистрите ще бъдат допуснати до участие в класиране, ако имат успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование или завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език, или сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, или ако сте положили успешно приемен изпит – тест по английски език, който ще се проведе на 4 септември 2025 г. в УНСС.

В уебсайта на университета https://magistri.unwe.bg може да се намери подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ви въпроси.

За допълнителни въпроси – Колцентър на УНСС: 02/90 52 999.

