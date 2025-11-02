85-годишна жена загина при пожар

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Жена на 85 г. е загинала при пожар в къща в с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново. Пожарът е възникнал в стая на първия етаж вследствие на неправилно ползване на нагревателен уред.

Жена на 60 г. е пострадала при пожар в къща в с.Церово, община Своге, област София. Тя е вдишала газ, дим или токсични пари. Откарана е в болница от екип на Спешна помощ. Пожарът е причинен от неправилно ползване на нагревателни уреди.

Мъж на 68 г. е пострадал при пожар в къща в с. Разделна, община Белослав, област Варна. Той е с изгаряния по цялото тяло. Причина за възникналия пожар е небрежност при боравене с открит огън - запалена цигара в легло, вследствие на което се е запалило одеяло, допълват от ГДПБЗН.

Противопожарните служби в страната са реагирали на 98 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара. От тях 16 са с преки материални щети – 10 в жилищни сгради, един във временна постройка, два в транспортни средства и три други.

Без нанесени ватериални щети са 53 от пожарите – 19 в сухи треви, горска постеля и храсти; един в стърнища; 28 в отпадъци; два в готварски уреди и комини и три други.