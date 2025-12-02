Политолог: Борисов лесно може да смени Теменужка Петкова

Социологът на “Алфа рисърч” Геновева Петрова коментира снощния протест на пл. “Независимост” и заяви, че опитът от подобни мероприятия показва, че подобни протести не завършват само с една поправка на бюджета или преформатиране на правителството.

“Протестът показа доста неща”, каза политологът Стойчо Стойчев и добави, че снощи са преобладавали предимно млади хора - студенти и ученици.

“Хора, които не плащат данъци, които не са сложили два камъка един върху друг пред живота си и надали бюджетът е най-големият им проблем. Отделно, дайте листовка на тийнейджър какво да не прави и гледайте как ще го направи. Организаторите трябва да знаят, че такъв изход е най-вероятен. Да се правят на неразбрали, нечули, невидели е наивно. Ясно е, че организаторите на събитието са най-отговорните”, коментира пред БНТ Стойчев.

Политологът проф. Мария Пиргова коментира, че посланието към властта е дългосрочно.

"Тази власт приключи и като модел, и като правителство, и като управляващи партии. Виждам в протеста един дългосрочен процес на промяна в България и гаранция за това са именно младите хора. Протестът е мирен и изключително културен", добави проф. Пиргова.

Според Геновева Петрова очевидно има обществено напрежение:

"Това е вълна на недоволство, независимо дали ще се проявява под формата на ежеседмични протести или не, която няма да спре, ако не се стигне до преформатиране", добави социологът.

"Опозицията е по-колеблива от самите протестиращи, тя ще трябва да ги догони. Може да направят и ново правителство. В рамките на този бюджет ПП-ДБ могат да заменят Пеевски в мнозинството, което ще е фатална грешка. Другият път е и към президента”, каза още проф. Пиргова.

Колегата ѝ Стойчо Стойчев добави, че хората не са отишли да протестират само срещу бюджета, но и да свалят правителството.

"Когато си против бюджета, ти си против управленската програма на кабинета и съответно оставането на мнозинството на власт. Хората не протестират срещу системата, те искат по-добър живот, но това не значи, че следващата система ще им даде по-добър живот. Не печелят гражданите, печелят тези, които имат политически проекти и намерения", допълни доц. Стойчев.

"Ако този кабинет иска да остане, трябва да смени ВСС, иначе ще бъде пометен. Ще видим игрите на Борисов с бюджета – по-лесно може да смени Теменужка Петкова вместо Даниел Митов. Тя е заради това там, защо не?", предположи проф. Пиргова.