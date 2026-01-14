Банго Васил в Сливен: Какви са традициите и обичаите

Днес ромите празнуват един от най-очакваните празници в ромската общност - Деня на Банго Васил или Ромската Нова година.

Празникът е свързан с легендата за Банго Васил или Куция Васил, който се явява спасител на ромите с изграждането на мост, разрушен от дявола, за да могат те да преминат отвъд река. От този момент той се превръща в техен светия и покровител.

Празникът продължава три дни, като за днес е характерно сурвакането, придружено с много музика.

Жителите на сливенския квартал “Надежда” отбелязват празника с голяма веселба.

“От много години го правим това нещо и продължаваме да си го правим. В квартал "Надежда" само музиканти, работници и ученици. Учат вече децата, изкарват средното образование и продължават нагоре", каза жител на квартал "Надежда" в Сливен пред Bulgaria ON AIR.

"Започваме да правим сарми, милинки, баклави", сподели друг жител

Вижте повече в репортажа.