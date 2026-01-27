Полицай твърди: Арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет

Полицаят Цветан Йоцов от Главна дирекция "Национална полиция" /ГДНП/ свидетелства, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 година,предаде БНТ.

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено. Той разказа, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения, които да са от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай, заради което му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когото да обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този наказателен адвокат, са получени сведенията от Божков.

В деня, преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вецепремиер Асен Василев. Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече е обсъждано и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани.

По време на срещата бил съставен план как да се действа. Това включвало претърсване по домовете на тримата, изземване и че лицата следва да бъдат задържани. По думите на Йоцов в Министерския съвет се обсъждало задържане, но той не си спомня дали точно Кирил Петков е казал да се извърши такова. Той определи ситуацията като такава, която не била нормална.

Йоцов е полицаят, който се отправил заедно със свои колеги към дома на Борисов. Според него, Борисов не му се сторил изненадан, когато ги видял. Затова униформеният предположи, че политикът вероятно вече е знаел за акцията. Когато му казали, че трябва да го отведат в ГДНП, Борисов заявил, че настоява за адвокат. Тогава бил потърсен Менко Менков.

Иван Николов, който по това време бил в Националната полиция, ги попитал кога тръгват и им казал да сложат задължително и белезници на Борисов.

Кирил Петков пристигна на делото, но преди него коментира актуални политически въпроси и за това, че още с подаването си на оставка като лидер на "Продължаваме промяната" е отказал да бъде част от листите за депутати. Казва, че в партията няма нито разцепление, нито чистка.

"Да си на скамейката в парламента е само една от позициите. Не става дума за изчистване, става дума за един отбор, който не му пука дали се нарича депутат, дали си министър-председател, а му пука за България."

Кирил Петков каза, че има добри отношения с Асен Василев и че дори снощи са били заедно.