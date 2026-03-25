Четирима от „Хамас“ с присъди между 4 и 6 г. затвор в Германия за оръжейни скривалища в България

Осъдените са набавяли са оръжие и от Полша и от Дания

25.03.2026 | 16:22 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Берлински съд постанови днес присъди лишаване от свобода между четири и шест години и половина за четирима членове на "Хамас" по дело, свързано с набавянето на оръжия за палестинското ислямистко движение, предаде ДПА. 

Съдът призна обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години, за "чуждестранни агенти", отговаряли за скривалища за оръжия в няколко европейски страни, включително България, Полша и Дания. 

Според обвинението четиримата мъже са създали тайни складове за оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за атаки срещу израелски и еврейски обекти в Европа в продължение на дълъг период от време.

В обвинителния акт бяха изброени възможни мишени, сред които израелското посолство в Берлин, военновъздушната база "Рамщайн" в Германия и района около берлинското летище Темпелхоф. 

Двама от осъдените са родени в Ливан, а другите двама са граждани съответно на Египет и Нидерландия. 

Те бяха задържани през декември 2023 г. и оттогава бяха в предварителния арест, като отказваха да коментират повдигнатите им обвинения, отбелязва телевизия А Ер Де.

Съдия Дорис Хуш посочи, че за първи път съд в Германия разглежда въпроса дали "Хамас" е терористична организация. Повече от година след началото на делото, съдът не изрази никакво съмнение в това и призна четиримата мъже за виновни в членство в чуждестранна терористична организация.

Обвиняемите отрекоха да са членове на "Хамас". Един от обвиняемите призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, но посочи, че случаят е свързан с "частна търговия".

Въпреки това свидетели от обкръжението на обвиняемите потвърдиха предположенията, които разследващите направиха въз основа на анализ на данните от мобилните им телефони и други следствени действия: четиримата мъже са търсили складове с оръжия на "Хамас" в Полша и България. Идеята е била оръжията да бъдат пренесени в Берлин. 

Федералната прокуратура смята, че към момента на арестите осъществяването на тези планове е било в начален стадий. Според обвинението от юридическа гледна точка обвиняемите са извършвали дейност в полза на "Хамас", а не самостоятелна подготовка за атаки, добавя А Ер Де. 

Разследващите успяха да открият скривалището в България, като оттам бяха иззети няколко огнестрелни оръжия. Скривалището в Полша така и не беше намерено. 

Федералната прокуратура и федералната криминална служба смятат, че до 2019 г. в Дания е имало още един тайник за оръжия на "Хамас". Предполага се, че през 2019 г. един от четиримата обвиняеми е посетил страната и е успял да открие и да унищожи скривалището. Не е ясно обаче къде са отишли складираните там оръжия. Бивша приятелка на обвиняемия обаче е разказала пред следователи за пътуването му до Дания и е описала мястото, където се предполага, че са складирани оръжията. 

През последните месеци офисът на федералната прокуратура разпореди задържането на още осем заподозрени във връзка с предполагаемо снабдяване на "Хамас" с оръжия, с които е трябвало да се атакуват еврейски и израелски институции и граждани в Европа и Германия, добавя ДПА.

В началото на октомври 2025 г. федералната прокуратура разпореди ареста на трима предполагаеми членове на "Хамас" в Берлин, като до през следващите няколко месеца бяха задържани още трима души – в Лондон и на границите на Германия с Чехия и Дания.

Освен това през януари на международното летище на Берлин бе арестуван заподозрян, който пристигнал от Бейрут. 

