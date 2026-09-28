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Откриха канабис в кравефермата на затворническото общежитие в Смолян

В свитък са намерени 6,49 грама от дрогата

28.09.2026 | 23:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Свитък с канабис е открит в кравефермата на Затворническото общежитие в Смолян, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 
При извършената проверка пред обора е намерен свитък, съдържащ 6,49 грама суха зелена растителна маса. Полевият наркотест е реагирал на канабис. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БНТ.

Затворническото общежитие от открит тип в Смолян се намира в местността Герзовица и е към Затвора в Пловдив. Към него функционира селско стопанство, в което лишени от свобода отглеждат животни. Общежитието разполага и с мандра, в която се произвеждат млечни продукти под марката „Герзовица“.

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При друг случай полицейски екип е проверил 24-годишен мъж от Смолян на път в близост до село Дунево. В хода на полицейските действия е установено, че мъжът държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с тегло 85,5 грама с цел разпространение. По случая е образувано бързо производство.

В края на август окръжният прокурор на Смолян Недко Симов съобщи за първия установен в областта смъртен случай след употреба на фентанил – на 35-годишен мъж от село Средногорци. При разследването не бяха установени данни за извършено престъпление.

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канабис кравеферма затворническо общежитие
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