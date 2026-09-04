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Откриха близо 10 кг канабис у 17-годишен в София

Според прокуратурата дрогата е била държана с цел разпространение

04.09.2026 | 18:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

17-годишен е привлечен като обвиняем, след като в автомобил в столичния квартал "Овча купел" 2 са открити близо 10 килограма канабис, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

По данни на разследването случаят е от 3 септември около 17:00 ч.

Наркотичното вещество е било разпределено в 10 плика с общо тегло 9970,24 грама. Според прокуратурата дрогата е била държана с цел разпространение.

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Момчето е задържано за срок до 48 часа, пише БТА.

Досъдебното производство се води от 6 РУ-СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои прокуратурата да поиска от Софийския градски съд 17-годишният да бъде оставен за постоянно в ареста.

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Тагове:

наркотици дилър канабис
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