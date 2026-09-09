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Задържаха 30-годишен за отглеждане на канабис в село Дерманци

Осем растения канабис и 55 грама суха маса откриха в имот в Луковитско

09.09.2026 | 18:16 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

30-годишен мъж от луковитското село Дерманци е задържан за отглеждане и притежание на канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

При проверка в имота му криминалисти са открили осем растения от вида на канабиса с височина между 20 и 35 сантиметра. В стопанска постройка били намерени и саксии със засети растения, за които видимо са били полагани грижи.

При последвалите процесуално-следствени действия растителната маса е отделена от стъблата и иззета. В съседство е открит и пакет със суха тревиста маса.

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Полевият наркотест е реагирал положително на канабис, а общото тегло на сухата маса е около 55 грама.

Мъжът е задържан в Районното управление на МВР в Луковит. За случая е уведомена Районната прокуратура в Ловеч и е образувано досъдебно производство.

В края на август полицията разкри и нива с канабис в землището на луковитското село Торос, пише БТА.

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