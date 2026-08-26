Близо 100 кг канабис в подводния дрон: Двама са обвиняеми

Повдигнати са обвинения на двама души за държане и разпространение на наркотици в особено големи размери. Предвидената от законодателя наказателна отговорност е затвор от 5 до 15 години и парична глоба.

Това обяви на брифинг в Бургас административният ръководител на Окръжната прокуратура в крайморския град Георги Чинев във връзка с канал за подводен трафик на наркотични вещества, установен при специализирана полицейска операция в Бургаско.

Той съобщи, че държавното обвинение ще поиска постоянен арест спрямо задържаните.

В края на юли тази година в МВР постъпи информация за няколко лица, които ще организират разпространението на голямо количество наркотици в курорти по Южното Черноморие, разясни началникът на звено "Борба с организираната престъпност" в Бургас Павел Колев. По думите му са установени двама души (на 42 и 53 години), които са създали организация за пласмент, като е било планирано част от наркотичните вещества да напуснат границите на страната по море. За целта е закупено подводно устройство - вид подводен дрон, уточни Колев.

По думите му заподозрените предприемали сериозни мерки, за да затруднят проследяването им. Те често сменяли автомобилите, използвали коли, които не били регистрирани на тяхно име, както и превозни средства, наети от рент-а-кар компании.

Единият от задържаните е от София, а другият – от Несебър“, обясни старши комисар Колев.

В хода на операцията, каза той, в района на Царево е задържан един човек. В неговия автомобил са открити почти сто пакета с канабис - всеки от пакетите от по около килограм. Проверено е и заведение в Слънчев бряг, където също са открити наркотични вещества.

При последвалото претърсване на автомобила разследващите открили 99 пакета с вещество, реагирало при полевия тест на канабис. Всеки от пакетите бил с тегло между около килограм и 1,2 килограма, а общото количество надхвърляло 100 килограма. „Наркотичните вещества по прогнозна стойност се оценяват на около 1 милион евро“, посочи старши комисар Колев.

Операцията продължила и в обект за бързо хранене в курортен комплекс, където били намерени още около 2 килограма от същия вид наркотик.

При претърсването антимафиотите открили и автомобил, използван от един от заподозрените. Именно в него се намирал подводният джет, за който ГДБОП предварително разполагала с информация.

"С този подводен дрон могат да се предприемат гмуркания до 40 метра в зависимост от устройството. Такива устройства се използват за гмуркане", каза Павел Колев.

Чинев допълни, че част от откритите наркотици са били предназначени за турския пазар. По думите му по случая ще бъде назначена техническа експертиза, за да се установи точното устройство за пренасяне на наркотиците под вода.

По случая продължават действията по разследването, като се изясняват организацията на предполагаемия канал, предназначението на открития подводен джет и планираният маршрут за прехвърляне на наркотиците през морската граница.

Прокурор Георги Чинев уточни, че посочената стойност от над 1 млн. евро е изчислена по цени за нуждите на съдопроизводството. По думите му, ако над 100-те килограма марихуана бяха достигнали до Турция, където разследващите имат основания да смятат, че са били предназначени, пазарната им стойност би била около пет пъти по-висока. „Пазарната стойност на предмета на посегателството в Турция би била около 5 милиона евро“, заяви Чинев.

Разследващите имат и версия за конкретния начин, по който е трябвало да бъде извършен трафикът. Според Чинев наркотиците е трябвало да бъдат натоварени в малка лодка, прикрепена към човек, използващ подводното устройство. Движейки се под водата с него, водолазът е трябвало да тегли лодката с дрогата към турска територия.