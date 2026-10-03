Спряха влаковете заради теч на газ на гарата в Карлово

Спряха временно влаковете заради изтичане на газ от цистерна на жп гарата в Карлово.

"Временно е преустановено движението на влаковете през гара Карлово поради технически причини", гласи краткото съобщение на БДЖ .

На място има полиция и служители на Пожарната. Районът около цистерната е отцепен.

Една от спрените композиции е бързия влак София-Бургас, който престоява на жп гарата в Христо Даново.

Засега няма информация какво ще бъде закъснението.