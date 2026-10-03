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В развитие Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Илияна Йотова: Цар Самуил вече е в България, душата му е спокойна

Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към народа му

03.10.2026 | 17:43 ч. Обновена: 03.10.2026 | 18:19 ч. 22
Президентството

Президентството

Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България - душата му е спокойна, защото намери пътя. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията по посрещането на мощите на българския владетел. 

"Завръщането на останките на цар Самуил е символичен момент, свързан и с един от най-трагичните епизоди от историята на цар Самуил. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му", коментира президентът Йотова.

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С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тази сутрин тленните останки на цар Самуил. След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел.

Държавната церемония „България посреща цар Самуил“ започна в центъра на столицата със слово на министър-председателя Румен Радев. При изпълнението на българския химн прозвучаха 21 артилерийски салюта, след което шествието продължи към базиликата „Света София“.

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