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Стефан Ташев за убийството на Илиян Филипов: Поръчково е

Между 150 и 300 са неразкритите убийства по време на прехода

03.10.2026 | 18:50 ч. 21
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Между 150 и 300 са неразкритите убийства по време на прехода. Това каза в предаването "Големите последици" криминалният журналист Стефан Ташев. 

Относно убийството на Илиян Филипов през изминалата седмица той бе категоричен:

"Убийството е поръчково. Сега вече кой стои зад това - дали задържаният е сам, дали има поръчител - някой, който му е платил да го извърши - за всичко това трябва да се събере информация от разследването".

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Той бе гост в предаването по повод годишнината от друго знаково убийство - разстрела на Андрей Луканов от 1996 година.

"Тогава пред медиите зам.-председателят на Народното събрание и член на висшето ръководство на БСП Нора Ананиева каза една фраза, която остана дълги години - "България вече не е същата!". Имаше предвид, че все пак е убит бивш министър-председател, двукратен министър-председател, високопоставен функционер на Българската комунистическа партия, като неговият род е трайно свързан с историята на България", разказа още Стефан Ташев пред Bulgaria ON AIR. 

Целия разговор гледайте във видеото на Bulgaria ON AIR. 

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