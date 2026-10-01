Разстрелът на Илиян Филипов - конкуренция, отмъщение или разчистване на сметки?

Три са основните версии за разстрела на бизнесмена Илиян Филипов - конкуренция или неуредени сметки в транспортния или строителния му бизнес, разчистване на сметки заради канал за дрога или отмъщение с личен мотив, нито една до момента не е издигната за водеща.

Собственикът на 60 фирми и съдружник в “ПИМК Холдинг”, който получил лиценза за първи частен влак у нас, бе убит с два изстрела, единия в главата в 1 ч след полунощ на 30 септември. 51-годишен мъж е бил арестуван в София снощи късно вечерта за екзекуцията в Пловдив, а по данни на МВР мъжът е с криминално досие.

Арестуваният Славчо Мегеров е негов приятел от детските години, до октомври м.г. били съдружници. Компания на жертвата и Мегеров са имали равни дялове в “Ем Ви Резиденс” ООД, която строи голям жилищен комплекс в столичния кв. “Драгалевци”. С.М. напуска дружеството през октомври м.г. и на негово място влизат други приближени на жертвата. Не е ясна причината за раздялата, но Мегеров напуска фирмата, след като е участвал в нея година и половина. Възможно е да става дума за задължения на Мегеров към Филипов и за конфликт заради строителния проект.

Славчо Мегеров е в регистрите на МВР от началото на 90-те.

Криминално проявен за грабежи и взломни кражби. Участвал е в престъпни групи за кражби на автомобили, златарски ателиета, банкови офиси. Той и съучастниците му извършват обирите маскирани и с пистолети. През 1996 г. Мегеров влиза в затвора за убийство, но скоро го освобождават. През октомври 2002 г. е арестуван за поредния грабеж от офис на фирма в Пловдив. Отмъкнати са 30 000 щатски долара. Разследването е спряно, а Мегеров остава на свобода без присъда. През март 2007 г. е задържан за няколко престъпления - заради взломна кражба на 2 кг злато от магазин в София, обир на банкомат в Пловдив, кражба с взлом от магазин в село Труд. Влиза в затвора за втори път, но само за 11 месеца. Веднага след това е арестуван отново - опитва да открадне каса от офис на фирма в столицата, а малко по-късно ограбва бизнес дама в Пловдив. През 2009 г. е арестуван за кражба на 6 кг злато от магазин в града под тепетата.

На 4 януари 2013 година е арестуван за обира на пощата в Кърджали, когато двама охранители бяха вързани с белезници за парното. Плячката е само 2 хил. лв., защото повечето касети в склада били празни.

Мегера е хванат на излизане от пощата. Сключва споразумение с прокуратурата и получава 7 г. затвор.

Има данни, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров се познават от ученическо време и въпреки коренно различните пътища, които поемат, пловдивският бизнесмен е имал доверие на човека с дебелото криминално досие, пише в своя разработка 24 часа. Бил убеден, че се е превъзпитал и променил - затова и са започнали заедно бизнес.

Филипов никога не се е движел с охрана и това е улеснило убиеца му. От МВР официално разпространиха неясна снимка, на мъжки силует с качулка. Още в първите часове след трагедията всички изходи на Пловдив бяха затворени. Полицията е засекла телефона на 51-годишния мъж, който във вторник вечер, излизайки от София, е изключил апарата, за да си осигури алиби и го е включил около 9 часа сутринта.

Какво се случи в последните 20 часа?

Екзекуцията се разиграва на паркинг пред един от имотите в Пловдив на Илиян Филипов. Сигналът е подаден от жена, но тя не е съпругата на предприемача, уточниха от полицията. Неофициално се знае, че пловдивският бизнесмен е очаквал дете от своя приятелка, която живее на адреса. Двамата заедно са били на мача България - Естония, игран на стадиона на неговия “Ботев”. Бременната жена е подала сигнала на 112 за стрелбата пред дома ѝ. Няма официално потвърждение, че при разпита от полицията по-късно тя е споделила, че влизайки в жилището, е видяла силует на мъж с качулка и е позвънила на приятеля си Илиян Филипов. Бизнесменът пътувал към село Марково, където е неговият дом. Той се е върнал обратно и тогава са проехтели изстрелите.

Убиецът е носил черен панталон, сиво горнище и качулка, бил е висок около 175 см, става ясно от снимка, запечатана от камерите на близките кооперации, където е станало покушението. Вторият изстрел се е оказал фатален за бизнесмена - уцелил го е в главата.

Показната екзекуция разтърси Пловдив, а бизнесът в града беше покрусен, тъй като Филипов е ключова фигура.

Филипов е председател на Сдружение “Бизнесът за Пловдив”, собственик е на ФК “Ботев” (Пд)

“Сформиран е щаб, в който участват служители на “Национална полиция”, прокуратурата, ДАНС и пловдивски полицаи”, обясни шефът на областната дирекция старши комисар Васил Костадинов. И уточни, че се работи по конкретни данни, но “ситуацията е динамична”.

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“Затегнат е режимът по границите, за да не избяга отговорният за убийството на Илиян Филипов. Разпитват се свидетели”, добави шефът на ГД “Национална полиция” Емил Пармаков. Илиян Филипов в последните години водеше битки на различни фронтове. Отричаше публично всички внушения, че в камионите, които са собственост на компанията му, се превозват и наркотици. През 2025 г. в 2 от тях френските власти бяха заловили близо 200 кг кокаин

През март 2025 г. полиция претърси част от представителството на ПИМК на “Рогошко шосе” в Пловдив, където се намираше фирмата “Некст логистик”, свързана с голямата транспортна компания на Филипов. Тогава се разбра, че собственикът на ПИМК е влязъл в открита война с бившия си съдружник Иван Петлешков, някогашен полицай, а сега бизнесмен.

При въпросната акция управителят на “Некст логистик” Васил Боснешки беше задържан, но пуснат без обвинение.

В тази къща между блоковете е станало убийството на Илиян Филипов. Районът е отцепен.

В този период са изчезнали и двама пазачи на склад в Пловдив. По този повод се появиха версии, че вътре е имало 160 кг кокаин, който бил откраднат. Петлешков категорично отрече връзка с убийството на бившия си съдружник.

“Няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред. В този тежък момент не желая да връщам старите спорове”, написа бизнесменът в социалните мрежи.

Появи се и още едно име - на бившия собственик на “Ботев” - руснака Антон Зингаревич, на когото беше забранено да влиза в България за срок от 10 г. Филипов го наследи и пое футболния отбор “Ботев” (Пловдив). Зингаревич обаче не е имал бизнес в България.

През компаниите на Филипов минават стотици милиони евро

и той е сочен като един от най-състоятелните фигури не само в Пловдив, но и в цялата държава.

Сред най-известните обекти, които построи, е стадион “Христо Ботев”. В него държавата и общината инвестираха над 100 милиона лева.

Често Филипов беше забелязван в града с луксозен автопарк, сред които е и първият електрически “Ролс-Ройс” у нас

Въпреки че зам.-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев призова да не се правят аналогии с публичните убийства от близкото минало, пловдивчани веднага си припомниха смъртта на известни фигури.

Последната екзекуция е от 2015 г. на Димитър Стоянов - Лудия, шеф на пловдивския клон на ВИС. Той бе разстрелян пред жилището си. През 2005 г. беше убит председателят на “Локомотив” (Пд) Николай Попов - Мартеницата, а в по-далечната 1998 г. смъртта си намери Петър Петров - Патерицата, вицепрезидент на клуб “777” и също шеф на черно-белите.

Самият Филипов беше отворен към медиите и никога не отказваше коментар, когато го търсят по теми от бизнеса или футбола. Той не се скри след инцидента с негов влак, който се блъсна с композиция на БДЖ на 15 януари 2025 г. край Локорско и загинаха двама души, а шестима бяха ранени. Същото беше и през 2022-а, когато 33 камиона на ПИМК изгоряха на ферибот край остров Корфу, а негови шофьори загинаха.

“Работил съм 10 г. във фирмата на Филипов като международен шофьор. Половината от колегите го уважаваха, другата половина го ругаеха, но това бяха хора, на които не им се работеше”, обясни шофьор. По думи на служители от холдинга никога не е имало забавяне на заплати.

“Загубихме не просто наш председател и колега. Загубихме човек с характер, енергия и смелост, който не се страхуваше да отстоява позициите си, да поема отговорност и да се бори за каузите, в които вярваше”, се казва в официална позиция на сдружение “Бизнесът за Пловдив”, на което Филипов беше председател.

Бизнесът на Илиян Филипов

Поне 3 хиляди души работят, получават заплати и се осигуряват във фирмите, чийто мажоритарен собственик, съдружник или управител е Илиян Филипов. Компаниите са над 60 с много разнообразни сфери на дейност, но бизнесът му, който стартира през 2000 г., е съсредоточен основно около ПИМК и превозите на товари.

Дружеството е създадено в началото на хилядолетието от него и съдружника му Пенко Несторов и за няколко години се превръща в най-големия транспортен оператор в България. С Несторов започнали да произвеждат снаксове в един склад край Пловдив и ги изнасят за съседни държави. Само че транспортът бил сложно нещо и решили сами да си купят камиони. Така в един момент установили, че в товарните превози има повече хляб, отколкото в производството на храни и започнали да разширяват тази дейност. Постепенно дружеството се превръща в най-голямата транспортна фирма у нас. Притежава по думите на самия Филипов 3500 тежкотоварни камиона, които работят не само в България за превози от страната за чужбина или обратно, а и на чужди пазари.

През 2015 г. пак в съдружие с Пенко Несторов създават "ПИМК Рейл", която днес е отделен холдинг. Основната му дейност е железопътен превозвач на товари.

Отделно дружество, което е в състава на холдинга - "Терминали", взе през 2017 г. на концесия за 27 години новопостроения интермодален терминал край Пловдив. Това даде началото на активно прехвърляне на товари от камионите към влаковете, като се прави връзка между България и турския индустриален град Черкезкьой, който е почти предградие на Истанбул, и където са съсредоточени много заводи.

Транспортните компании на Илиян Филипов имат и някои неуспехи – например той кандидатства за концесия на летище Пловдив, но бе класиран на второ място. Тази процедура стартира в края на 2016 г., офертите бяха отворени през пролетта на 2017-а. На първо място министерството на транспорта класира китайската HNA Group, която след няколко месеца се отказа. Вместо да подпише договор с втория в класирането обаче, правителството предпочете да прекрати конкурса.

Друга фирма пак от състава на жп холдинга - "ПИМК Рейл Експрес", имаше намерение да кандидатства за частен пътнически жп превозвач. Тази процедура бе обявена от транспортното министерство през 2025-а и приключи в началото на 2026 г. Но в последния момент се разбра, че ПИМК не е подала документи и с тези превози ще се занимава "Ивкони Експрес".

Най-новите интереси на предприемача бяха в строителството Това начинание започва през 2017 г., когато в район "Северен" на Пловдив издига жилищни кооперации за служители на фирмата. Впоследствие започна изграждането на други проекти в Пловдив, а в столицата започна да строи Capitol Residence - миниквартал от затворен тип. Инвеститор на проекта е "Капитол билд", в което съдружници са "ПИМК имоти" и "Арт Рестстрой", а управители са Илиян Филипов и Цветан Пулев.

Паричните потоци на фирмите, свързани с Илиян Филипов, са огромни заради мащабите на дейността му. През 2012 г. бизнесът му се реоганизира, като основните транспортни дейности и фирмите, свързани с тях, влизат в състава на "ПИМК Холдинг Груп". През годините приходите на този холдинг са надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 млн. и 5 млн. евро годишно. За 2025 г. печалбата е 311 хиляди евро.

Мащабните жилищни и други строителни проекти на строителните фирми също носят приходи - средно по около 6-7 млн. евро годишно, само че печалбата е незначителна, а в отделни години дори е на малка загуба. Причината е, че фирмата има големи разходи за придобиване на терени, а и тя е доста по-нова в сравнение с автотранспортната.

Според последния финасов отчет на железопътния холдинг - "ПИМК Рейл Холдинг", през 2025 г. има загуба в размер на около 600 хиляди евро, въпреки че приходите са над 25 млн. евро.