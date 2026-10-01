Адвокат за убийството: На камерите се вижда висок и слаб мъж, задържаният е плещест

"Информацията около убийството в Пловдив е много оскъдна. Възможни са и лични мотиви, и бизнес такива. Нямам специални основания да се съмнявам, че задържаното лице е извършителят, но допускам възможност и да не е той. Знае как да комуникира с полицията, задържан е мнозина пъти", заяви адвокат Людмил Рангелов в "България сутрин".

Вчера от МВР съобщиха, че късно вечерта в София е заловен предполагаемият убиец на бизнесмена и собственик на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов. Тепърва ще се изясняват причините за покушението.

Според адвокат Рангелов няма данни при другите престъпления на задържания да е ползвал огнестрелно оръжие.

"Убийството изглежда професионално, а този човек не е професионален убиец. На камерите се вижда висок и слаб мъж, а той е плещест и по-широк мъж. Вече са възможни достатъчно точни видео-технически експертизи, с които да се определи с максимална точност неговата височина и да се сравни", допълни Рангелов за Bulgaria ON AIR.

Според юриста задържаният изглежда привидно спокоен, но умее да общува с органите на МВР и знае как да запази спокойствие.

"Може да получи и доживотна присъда без право на отмяна. Различна информация изтича - че някаква жена му позвъняла на телефона и има подозрителен човек, който се навърта. Засега всичко са слухове. Очаквам от Пловдивската окръжна прокуратура да има брифинг. Оръжието не е намерено. Виждам, че правиха натривки по автомобила, изследват за барутни частици".

Мутренските времена никога не са си отивали, може би подобни случаи просто се случват по-рядко, категоричен е гостът.

"Филипов е силен и влиятелен човек, съмнявам се да е подавал сигнали към МВР. Едва ли, ако се е нуждаел от някакъв вид защита, е подавал сигнали там, че се чувства застрашен. Може да се е говорило, че ще се оплаче, но не изглежда като такъв човек", каза още Рангелов.

Според него през годините Филипов е бил обвързан политически чрез спонсориране на политически сили и достъп до големи обществени поръчки.