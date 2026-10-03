Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика на България в ОАЕ

Президентът Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това обяви държавният глава пред журналисти.

"Ще подпиша указа за освобождаването на посланика на България в Обединените арабски емирства, съгласувателната процедура мина през мен", заяви Йотова.

Процедурата за отзоваването на дипломата започна на 24 септември, когато министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет с предложение президентът да издаде указ, припомня БНТ.

Иван Йорданов бе извикан обратно в България по настояване на премиера Румен Радев. Поводът бяха данни, обявени от вътрешния министър Иван Демерджиев при проверки на дружества, свързани с обществени поръчки.

Според Демерджиев фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Посланикът Иван Йорданов определи твърденията като неверни.

След завръщането му в страната дипломатът проведе среща във Външното министерство, а процедурата по отзоваването му продължи.