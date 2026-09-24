Бащата на посланика в ОАЕ: Не познавам Пеевски

Илиян Йорданов заяви, че не познава Делян Пеевски и дружеството му не е заплащало полети на лидера на ДПС

Илиян Йорданов, баща на българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов, излезе с позиция до медиите, в която твърди, че не познава лидера на ДПС Делян Пеевски, а фирмите му не са свързани с извършваните полети, както и с обществените поръчки за мантинелите.

В писмо до медиите Йорданов отхвърля и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че така нареченото “дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, е свързано с него.

“Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, категоричен е в позицията си Йорданов, цитиран от Нова тв.

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Според изнесените от МВР данни средствата са преминавали през свързани фирми, в които постъпвали пари от обществени поръчки за мантинелите. Пеевски отрече това и заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

По случая МВР сезира НАП, която трябва да провери произхода на средствата и кой е плащал полетите.