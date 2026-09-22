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Посланикът ни в ОАЕ се прибра в България след скандала с полетите

Той бе привикан от премиера Радев

22.09.2026 | 21:54 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се е прибрал днес в България, потвърдиха от Министерството на външните работи пред БНТ.

Неговото име попадна в скандала, свързан с частни полети. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

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Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев.

Самият Йорданов определи твърденията като неверни.

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Тагове:

Иван Йорданов посланик полети Делян Пеевски
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