Борисов с вот на доверие към Тодоров, не иска интриги в партията (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие от присъстващите на партийно събиране на ГЕРБ, след като през последната седмица беше в центъра на политически скандал заради публично заявената си подкрепа за Илияна Йотова на президентските избори.

Кметът заяви, че изразената от него позиция е лична и с нея не е ангажирал ГЕРБ. Тодоров подчерта, че партията не издига собствен кандидат на президентските избори и че не вижда противоречие в това той да има свободата да изрази личното си мнение.

Кметът отхвърли твърденията, че се е преориентирал политически или че позицията му е свързана с бъдеща политическа кариера. “Никога не съм бил човек, който е ламтял за постове. Никога не съм търсил някаква политическа облага. Моите отношения с всеки един в политиката са били на първо място човешки“, заяви той.

Тодоров защити и тезата, че един кмет трябва да работи с представители на различни политически сили. “Кметът се избира пряко от гражданите. След това, в Общинския съвет, той трябва да работи с всички партии, с които може, за да приеме бюджета на общината, за да направи така, че общината да върви напред“.

Според него нормалният диалог с политическия опонент не трябва да се възприема като предателство. “Да си говориш нормално, по-човешки, с някой друг за политика, това вече излиза като едва ли не нещо еретично. Аз наистина не разбирам този вид правене на политика“, на мнение е Тодоров.

Политически проект?

Той отхвърли и спекулациите за евентуален нов политически проект. “Какво ли не изчетох тези дни? Аз направо, като се информирам от медиите, си казвам: “Абе, наистина ли съм казал това нещо, което те пишат? Аз ли съм този, който те рисуват в момента?“, се запита Тодоров и добави, че не разбира "политическия канибализъм“, който наблюдава в момента.

В един от най-силните моменти от изказването си Тодоров показа подписана оставка. „Ето я моята оставка като кмет. Аз съм си я подписал и ще поискам от вас вот на доверие днес“, заяви той.

Тодоров призова присъстващите да му гласуват доверие и заяви, че иска да продължат заедно. След думите му последваха достатъчно красноречиви бурни аплодисменти.

Борисов не иска интриги

От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който защити Тодоров и заяви, че позицията му не представлява действие срещу партията. Лидерът показа две снимки с Тодоров от 2006 г., за да подчертае дългогодишните им отношения. “И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща“.

Борисов подчерта, че решенията в ГЕРБ се вземат след обсъждане и дискусии.

“ГЕРБ винаги решенията сме ги взимали след много, много дискусии“, каза партийният лидер. Според него Тодоров не е направил “една стъпка срещу партията“, а е действал в рамките на разбирането си за работата на един кмет.

Борисов разказа и за случай, при който Илияна Йотова е помогнала на кметицата на ГЕРБ в Габрово след негово обаждане до нея. По думите му тогава Йотова е съдействала за разрешаването на възникнал проблем.

Той подчерта, че ако ГЕРБ беше издигнал собствена кандидат-президентска двойка, ситуацията щеше да бъде различна. “Ако имаше кандидат в президентската двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.

Предстоящите избори

По темата за президентските избори Борисов отново повтори, че “непоискана подкрепа не се дава".

"Ако имаше кандидатпрезидентска двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал. Ако имаше двойка на ГЕРБ, нямаше да се бият помежду си, а щяха да се бият с нас - всичките", каза бившият премиер.

Според Борисов президентът трябва да бъде "обединител на нацията" и да е "абсолютно неутрален".

Мощите на цар Самуил

Лидерът на ГЕРБ поздрави правителството за добре свършената работа и връщането на мощите на цар Самуил в България.

"Поздравявам ги, че могат мощите да ги докарат, но искам да знам какво ще дадем. А точно това, никой не знае, може да не е изгодно за България. Тогава, когато аз се занимавах, болшинството професори считаха, че не е изгодно. Политически не посмяхме да вземем това решение, нека този, който го е взел, да поясни. Иначе всеки би се радвал да имаме погребан цар. Ние сме страшни патриоти, но не знаем къде са гробовете на нашите царе. И почваме да ги тачим, чак когато умрат", каза Борисов.

“Водил съм преговори за Самуил и винаги е ставало въпрос какво ще разменим. Когато се прибирах, може да намерите проф. Джурова, проф. Божидар Димитров, Бог да го прости, ми казваха - това, което се предлага, не е изгодно. Направихме в първия ни кабинет комисия дори за това. Всичко друго е като договора на “Боташ”, в замяна на това, какво трябва да даде България”.