Запали огън, за да се стопли: Задържаха 27-годишен за пожар край Ивайловград

27-годишен мъж е задържан за предизвикването на пожар, изпепелил 60 декара борова гора в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е подаден на 28 септември около 7:30 часа.

Пламъците са обхванали 60 декара борова гора от Държавния горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина, чието количество все още се установява.

В хода на разследването полицаите са установили, че пожарът е причинен от 27-годишен мъж от сливенското село Градец.

Пред разследващите той признал, че работел като товарач на дървесина и му станало студено. Затова запалил огън, за да се стопли.

Заради силния вятър обаче пламъците бързо се разпространили и обхванали боровата гора.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БГНЕС.