Запали огън, за да се стопли: Задържаха 27-годишен за пожар край Ивайловград

27-годишен мъж е задържан за предизвикването на пожар, изпепелил 60 декара борова гора в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от полицията.
Сигналът за пожара е подаден на 28 септември около 7:30 часа.
Пламъците са обхванали 60 декара борова гора от Държавния горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина, чието количество все още се установява.
В хода на разследването полицаите са установили, че пожарът е причинен от 27-годишен мъж от сливенското село Градец.
Пред разследващите той признал, че работел като товарач на дървесина и му станало студено. Затова запалил огън, за да се стопли.
Заради силния вятър обаче пламъците бързо се разпространили и обхванали боровата гора.
Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.