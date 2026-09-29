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Запали огън, за да се стопли: Задържаха 27-годишен за пожар край Ивайловград

Пламъците погълнаха 60 декара борова гора

29.09.2026 | 09:51 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

27-годишен мъж е задържан за предизвикването на пожар, изпепелил 60 декара борова гора в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е подаден на 28 септември около 7:30 часа.

Пламъците са обхванали 60 декара борова гора от Държавния горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина, чието количество все още се установява.

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В хода на разследването полицаите са установили, че пожарът е причинен от 27-годишен мъж от сливенското село Градец.

Пред разследващите той признал, че работел като товарач на дървесина и му станало студено. Затова запалил огън, за да се стопли.

Заради силния вятър обаче пламъците бързо се разпространили и обхванали боровата гора.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БГНЕС.

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