Шишков обеща: Пътят Мездра-Ботевград ще е завършен в рамките на година

Регионалният министър арх. Иван Шишков заяви пред журналисти, че в рамките на една година пътят Мездра-Ботевград ще бъде завършен. Днес министърът инспектира ремонтните дейности на пътя.

“Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен”, допълни Шишков.

Регионалният министър добави, че на този етап във връзка със строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението.

Според Шишков основната причина за проточването на ремонта са свлачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като възложител.

“Когато се случи така, че седем години се бави един обект, най-вероятно и строителят има вина, но основната вина, аз съм го казал многократно, е винаги на възложителя, защото възложителят е този, който, първо, трябва да гони срокове, второ, трябва да създава условия“, коментира регионалният министър.

Шишков добави, че бавното вземане на технически и управленски решения и забавянето в одобряването на Подробни устройствени планове (ПУП) и преработки на проекти са довели до спиране на строителния процес в миналото. По думите му в момента министерството е предприело мерки и процедурните въпроси са в напреднала фаза.

Магистрала “Хемус”

Попитан за АМ “Хемус” Шишков отбеляза, че днес се навършват 52 години от началото на строителството ѝ. “Преговорите са във финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите. Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията - протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК”, увери министърът.

Попитан за проект за магистрала “Струма“ през Кресненското дефиле, министърът каза, че в одобрения участък - в посока България и обхода на Кресна, се работи активно, като напомни, че наскоро е приет ПУП от експертен съвет и Министерският съвет е започнал процедури по отчуждаване. По думите му продължава работата и по процедурите за ОВОС и за другото платно.

Министърът отхвърли твърденията за конфликт или проблеми с ръководството на АПИ и подчерта доброто сътрудничество. Шишков увери, че всички фирми, включително тези по участъка Мездра-Лютидол, носят гаранционна отговорност и ще изпълнят задълженията си по отстраняване на дефекти.