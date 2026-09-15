Шишков: "Хемус" до Велико Търново ще бъде завършена, ЛОТ 7 и 8 ще се забавят

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че автомагистрала "Хемус" до Велико Търново и пътят между Монтана и Видин са сред приоритетните инфраструктурни обекти, които трябва да бъдат завършени през следващите години, предаде БГНЕС.
По думите му участъците ЛОТ 7 и ЛОТ 8 на "Хемус" след Велико Търново вероятно ще се забавят с около година.
"Това, което дълго и мъчително се строеше последните 7-8 години и не е завършено, са обекти, които ние сме задължени да направим и ще бъдат завършени в рамките на следващите 3 години", заяви Шишков.
Сред основните приоритети той посочи и пътя от Монтана към Видин. По думите му става въпрос за наследени договори, с които държавата трябва да се съобрази, като целта е обектът да бъде завършен в рамките на около две години и половина.
Шишков посочи като един от големите проблеми липсата на достатъчна проектна готовност за бъдещите инфраструктурни обекти.
По думите му става въпрос за магистрали и пътища с обща дължина над 1000 километра, докато за около 300-400 километра има само начална фаза на проектиране.
За автомагистрала "Черно море" има започната процедура по ОВОС и идейни разработки за трасето. Има разработка и за тунела под Петрохан, както и възможност за подробен устройствен план за обхода от Бяла до Велико Търново.
Регионалният министър посочи и напредъка по проектирането на автомагистрала "Струма", която според него трябва да бъде завършена изцяло.
"Това е огромно количество инфраструктура, затова най-важното е да направим по най-бърз начин проектите", заяви Шишков.
Според него едва след като бъде ясно по какъв начин ще се изгражда всеки конкретен обект, държавата ще разполага с необходимата проектна готовност за реалното започване на строителството.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.