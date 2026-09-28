Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в началото на днешното си посещение си в Хасково.

Министър Шишков инспектира напредъка на дейностите по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в южния областен център. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки, поясни Шишков.

Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството, добави Шишков. Нали знаете какво става, където се констатират наредености? Първо вие ще го разберете, а след това, разбира се, ще го разбере и прокуратурата, каза Шишков в отговор на репортерски въпрос.

Той ще има среща с кметове от региона в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“. Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили, увери министърът.

Кметът Станислав Дечев каза, че не се притеснява от проверки, каквито се извършват от години на различни обекти в общината. Ремонтът на галерията тече в срок, въпреки сложността на работата.

Дофинансиране на всички ВиК проекти

Дофинансирането на всички ВиК проекти ще започне, като проектите ще бъдат прегледани и там, където всичко е наред, ще бъде осигурено финансиране и ще започне строителството, каза министърът на регионалното развитие.

По думите му там, където има разрешение за строеж, ще бъде осигурено и необходимото дофинансиране на ВиК дружествата.

Регионалният министър посочи, че проблемите във ВиК сектора в Хасковска област не са свързани единствено с качеството на водата. На много места водоснабдяването е енергоемко заради използването на помпажни кладенци. По думите му това е сред причините за тежкото финансово състояние на ВиК дружеството.

Шишков каза, че е необходимо да се търсят по-надеждни водоизточници и по-къси трасета. По думите му в областта има довеждащи водопроводи с дължина до 70 километра, които са в лошо състояние. Той допълни, че ще бъдат използвани всички възможности за финансиране по програмата на Министерството на околната среда и водите, финансирана с европейски средства.

„Колкото повече успяваме да ползваме европейско финансиране, толкова повече ще съхраним на по-ниско ниво цената на водата“, каза министърът. Той определи като важна цел осигуряването на качествена вода за Хасково и недопускането на увеличение на цената на водоснабдителната услуга.

Сред обсъжданите решения е и възможността на места в областта да бъде изработена нова концепция за водоснабдяване. Шишков посочи, че сред вариантите е изграждането на пречиствателна станция при язовир „Тракиец“, но допълни, че решението ще бъде взето след извършване на необходимите анализи и изчисления.

Регионалният министър постави акцент и върху контрола при строителството на ВиК инфраструктурата. По думите му той трябва да обхваща целия процес, включително полагането на тръбите, за да не се допуска некачествено изпълнение.

„Хасково ще получи парите. За мен е по-важно Хасково да получи добро строителство“, заяви Шишков и добави, че финансирането ще бъде осигурено, а строителството ще бъде контролирано.

В работната среща участваха представители на институциите и кметове от общините в областта, както и представители на „Български ВиК холдинг“ АД. Основният фокус на разговорите беше върху регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването. При откриване на дискусията министър Шишков подчерта, че трябва да се проведе задълбочен разговор за повишаване качеството на живот в населените места.



За магистралите

Вече се организираме да започне цялостно проектиране на магистралата Русе - Маказа. Нашата идея е да стигнем до подробен устройствен план и оценка за въздействието върху околната среда в рамката на година и половина за цялата магистрала, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Това е най-важният коридор "север - юг" в България, подчерта министърът и поясни, че това, че в момента държавата няма пари за пътна инфраструктура, не означава, че жителите на България трябва да живеят в първобитния строй. Жителите на България ще получат магистрали, след като ги проектираме и намерим външни инвеститори и сключим договори за публично-частно партньорство и концесии. Това беше нещо, което трябваше да бъде направено преди 15 години, посочи Шишков.

На въпрос за необходимостта от аварийна подмяна на компрометираните мантинели Шишков отговори, че такава вече е започнала преди пет дни. Той допълни, че в момента се прави анализ на Наредбата за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях, за да се разбере има ли лобизъм или няма при възлагането на такива поръчки. Той също така очаква от Агенция "Пътна инфраструктура" пълен анализ за проблемните места и ще поиска от Агенцията да качи на сайта си програма за подмяната на пътните съоръжения, като това ще улесни и контрола.