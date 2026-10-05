История, политика...България се нуждае от теми, които са обединителни

Завръщането на цар Самуил в България и пренасянето на тленните му останки у нас обедини политиците.

"Истински вярвам, че трябва да търсим теми, които са обединителни за нас. Разбира се, историята е една от тези теми. Още повече, че връщането на тленните останки на цар Самуил е в резултат на множество дипломатически усилия на поредица от правителства, които в крайна сметка са били от целия политически спектър. Трябва да търсим тема за обединение, трябва да търсим връщането на обществения разговор и дебат за нещата, които са важни, но ние сме в кампания и след като отмина този тържествен момент, се върнахме в президентската кампания", каза пиар експертът Наталия Димитрова в студиото на "България сутрин".

Тя подчерта, че е важно да се запази добрият тон и да се говори по важните теми от дневния ред.

"Сякаш поспадна напрежението от началото на кампанията - скандалите, с които започна, и започнаха разговорите по същество, които са свързани с две основни теми. Това е външната политика и сигурността. Това са двете теми, за които президентът отговаря в голяма степен", допълни гостът.

По думите на изпълнителния директор на "Галъп Интернешънъл Болкан" д-р Петко Петков,

когато българският народ е сплотен, нещата изглеждат по различен начин.

"Всички от целия политически спектър, които са в конфликт, този път застанаха един до друг. Пак като че ли всеки се опитваше да изтъкне водещата своя роля около идването на мощите на цар Самуил. Но съм съгласен, че от 2014 година при Близнашки до днес при Радев всички имат общо с това събитие, а не да го изтъкват като собствена заслуга. Дано да има повече такива дни - обединителни. Политиците, освен такива чествания, трябва да намерят и голямата тема, по която да обединяват обществото", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Д-р Петков е категоричен, че сега е времето политиците да формулират големите теми и цели, които след влизането в Еврозоната "ни се изплъзват".

"Този акт на връщането на тленните останки е резултат от множество усилия на множество правителства и дипломати. При управляващите имаше много силна демонстрационна реплика преди качването на самолета на премиера Румен Радев. Но в момента той има много по-сериозни проблеми от това да си приписва едно или друго постижение. Има доста въпроси, на които трябва да отговори. А в целия този разговор забравяме, че именно президентът е този обединител, фигурата на президента е обединяваща - тази, която трябва да намали шума от останалите пререкания в парламента и обществото и да даде сигурност. И сякаш от това имаме нужда оттук насетне в тази кампания", коментира от своя страна пиар експертът.

Димитрова е категорична, че българинът има нужда от надежда и спокойствие.

Президентски избори

Попитан какво виждаме в стартиралата президентска изборна кампания, д-р Петко Петков отговори: "Виждаме, че повечето кандидати са на терен засега. От това зависи да видим електорално накъде ще тръгнат всички кандидати. През тази седмица ще излезем с първи електорални изследвания, за да се види първоначалната нагласа, с която тръгва обществото на тези президентски избори. По мои наблюдения е, че голяма част от обществото неглижира тези избори и има собствени проблеми. Това ще е една от целите - всеки един от настоящите кандидати ще трябва да се опита да мотивира все повече хора".

По думите му, ако кандидатите успеят да го направят, може да очакваме "интересни резултати на 25 октомври".

А Наталия Димитрова прогнозира ниска избирателна активност.

"Факторите са комплексни, от една страна президентската институция няма толкова пряка касация към живота на хората или поне те не го усещат. Тук е работата на комуникационните екипи на кандидатите за президент. Те трябва да адресират проблемите на хората, да могат кандидатите, с които работят, да отговорят на въпросите от дневния ред на хората. Важно е президентът да е коректив на правителството", каза още пиар експертът.

"Време е да излязат от капана на страха и да се опитат да спечелят нови избиратели. Страхът обикновено те кара да нямаш инициатива, а тук в момента водещо в тази кампания ще се окаже, че кандидатите, които поемат инициативата, ще спечелят повече, отколкото ще загубят. Парадоксално е, че на тези избори имаме рекорден брой кандидати - 27", смята д-р Петков.

Той поясни, че е възможно да станем свидетели на изненади на 25 октомври заради избирателната активност.