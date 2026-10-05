Пандов: Трудно може на мен някой да ми вдигне телефона и да ми каже какво да правя

Телефон всеки има. Въпросът е контактите между членовете на съдебната система, политиците, включително законодателната власт в момента, в който изпълняваш тази функция, да бъдат регламентирани и ясни. Трудно може на мен някой да ми вдигне телефона и да ми каже какво да правя. Това каза кандидатът за новия Висш съдебен съвет доц. Васил Пандов в "Денят ON AIR".

Германският модел и общественото възприятие

Относно зависимостта, той даде пример с Германия, където конституционният модел е такъв, че изпълнителната власт, министърът на правосъдието, назначава съдии. Нещо, което "при нас изглежда немислимо".

"В комисията, която назначава и подбира съдиите, тя се сформира в Бундестага, участват именно депутати - бивши и настоящи. Този модел е малка крайност, също търпи критики. Немското правосъдие, като обществено възприятие, е независимо", анализира Пандов пред Bulgaria ON AIR.

Криза на доверие в българското правосъдие

По думите на доц. Пандов, нашето правосъди, формално отговаря на повечето критерии, с някои изключения, за независимо правосъдие.

"Въпреки това, според официалните статистики, сме на първо място в Европа по липса на доверие в независимостта на нашата съдебна власт. Българското общество счита, че съдебната система не е независима. Човек показва с действията си, а не толкова с етикет, дали е зависим, или не", изтъкна кандидатът за новия ВСС.

Доц. Пандов заяви, че не познава правосъдния министър Николай Найденов и никога не е водил разговори с него.

"Допреди да стане министър, имаше тясно професионална реализация. Не го познавам. Има приет календар на процедурата. На 2 ноември ще има публично изслушване в комисия. Оттам нататък ще има избор, който ще се състои по-късно. До 20 ноември би трябвало да се състои избор", уточни той.

ВСС има ясно посочени функции в Конституцията и в Закона за съдебната власт, напомни кандидатът за новия ВСС.

"ВСС може да промени много от нещата, тъжното състояние, в което е част от съдебната система, но за да се случи това ясно, трябва да има мнозинство в него", заяви доц. Пандов.