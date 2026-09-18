Първи кандидат за член на ВСС и от квотата на следователите

Петко Петков - следовател от специализиран отдел 02 „Криминален“ в Националната следствена служба (НСлС) е номиниран за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Петков е номиниран от негови колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Той има над 33 години професионален стаж и започва кариера си през 1995 г. като „последователно заема длъжностите помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районна следствена служба град Костинброд“. От 1998 г. е следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение. В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.

В предложението е посочено, че кандидатът има богат опит, задълбочени знания и умения, „действа оперативно при вземане на решения в сложна и бързо изменяща се обстановка“, притежава „високи междуличностни умения и всеотдайност и поема отговорност за взетите решения“. Отражение на това са многобройните му разследвания по дела с висока степен на обществена опасност и проведените обучения в страната и чужбина. Участвал е като автор и съавтор на методиките на НСлС за разследване на тероризъм и финансиране на тероризъм, за произшествия в железопътния транспорт и за разследване на взривове.

Посочва се още, че професионалната кариера на Петков и нравствените му качества са атестат за неговия интегритет, психологическа устойчивост и нагласи. Изложени са аргументи, свързани с неговата експертиза, безкомпромисна почтеност, независимост и морална отговорност, които доказват, че кандидатът безспорно притежава необходимите качества да бъде избран за член на ВСС от квотата на следователите.

Следователите избират един свой представител във ВСС. Срокът за номинации изтича на 20 септември, неделя. Общото събрание на следователите е на 14 и 21 ноември като гласуването е на втората дата.