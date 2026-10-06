Войната вече навлиза в български и румънски води и се ожесточава

Плавателен съд, плаващ под български флаг е пренасочен да окаже помощ на бедстващи моряци след атаката с дрон във водите на Черно море. Актуалната тема беше коментирана и от създателят на Софийския форум по сигурността и бивш зам.-министър на отбраната Йордан Божилов и от бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Пред Nova news Божилов коментира, че информацията около инцидента в момента е недостатъчна и на места дори противоречива. Той добавя, че има данни, че двата кораба са се сблъскали, в резултат на което единият е потънал. Друга информация сочи, че плавателните съдове са били атакувани с дронове.

“Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов и отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, които превозват зърно и други продукти от украински пристанища.

Войната се ожесточава

“Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. Той обясни, че териториалните води са част от територията на държавата, докато изключителната икономическа зона дава на страната определени права за използване на природните ресурси и защита на икономическите ѝ интереси.

Керемедчиев добави, че Русия за пореден път предприема действия, които засягат гражданската инфраструктура и търговското корабоплаване. Бившият зам.-министър посочи, че вече има и дрейфуващ кораб, чиито екипаж е напуснал плавателния съд. По думите му той се намира в близост до българските териториални води, на около 40 морски мили от Шабла.

Сигурността и корабоплаването

Според Божилов на първо място стои въпросът за сигурността на корабоплаването. “Ние няма какво много да направим, особено ако ударите са в икономическата ни зона. Там само можем да оказваме помощ“, посочи той.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да окаже сериозно влияние върху търговските пътища на България и да постави допълнително натоварване върху спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.

Божилов очерта няколко възможни направления за реакция. Според него трябва да бъдат създадени механизми за съвместни действия при подобни ситуации и да се подобри координацията между България и Румъния. По думите му е необходимо към разговорите да бъдат привлечени Европейският съюз и НАТО.

“Възможно е да поискаме допълнителни консултации за това какво трябва да се направи в Черно море, защото корабоплаването наистина ще бъде засегнато“, заяви Божилов.