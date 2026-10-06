Капитан Георгиев: Черноморският експортен бизнес е под сериозна заплаха

Капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, коментира пред БНР атаката над търговските кораба в Черно море и каза, че случващото се в изключителната икономическа зона е на българска територия.

Според кап. Георгиев, атаката може да се разглежда като пълно затваряне на всеки морски бизнес в Черно море, с изключение на Бургас, Варна и Констанца, "докато не стане някоя поразия и не ударят някой кораб в румънско или българско пристанище или кораб, който отива да товари или е отплавал от пристанище в България или Румъния”.

"И Русия, и Украйна направо съсипват експортния бизнес в Черно море”, на мнение е капитанът.

Според него със сигурност става дума за руски дроновете.

"Кой може да удари кораб, който е товарили в Украйна или е отивал да товари там. Помним случая с дрон, който беше паднал в царевицата и беше извикана посланичката на Украйна. Сега очаквам да видя дали Румен Радев ще извика руската посланичка Митрофанова, защото със сигурност е руски дрон, няма какъв друг да бъде”, коментира кап. Георгиев.

Той припомни, че правителството на Радев отказа България да участва в т.нар. “Коалиция на желаещите”, която беше за съвместна отбрана на Източна Европа от дронови атаки.

"Ако румънците или турците не се намесят, за да спасят двата кораба, ние нямаме особени възможности за спасяване на кораби. Ние строим магистрали, вместо да подсигуряваме морската ни общност с необходимия инструментариум за спасяване на кораби или за превенция на пожари на кораби и т.н.", посочи кап. Георгиев.