Говорителят на ЦИК: Машината няма как да се манипулира

Официалният резултат при машинното гласуване на президентските избори ще бъде този, който е отчетен в протокола, разпечатан от машината. Контролните разписки също ще бъдат преброявани, но резултатът от тях ще има контролна функция. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова пред bTV.

"Официалният документ е протоколът, който ще се изкара от машината. А другото е с цел засечка", обясни Балова.

След края на изборния ден контролните разписки ще бъдат преброени, а данните от тях също ще бъдат вписани в протокол.

Всички 12 800 машини минават през проверка

ЦИК предвижда пълна техническа диагностика и профилактика на всички около 12 800 машини за гласуване, с които разполага държавата. Където е необходимо, ще бъде извършен и ремонт.

Предвижда се подмяна на батериите и флашпаметите на устройствата. Сред компонентите, за които са осигурени резервни части, са още принтери, дисплеи и други периферни устройства.

При възникване на технически проблем в изборния ден ще бъде потърсено съдействие от екипите за поддръжка. Ако машинното гласуване стане невъзможно, секционната комисия трябва незабавно да уведоми РИК, която информира ЦИК, а гласуването продължава с хартиени бюлетини.

"Машината няма как да се манипулира", заяви Балова.

ЦИК подготвя и разяснителна кампания, чрез която избирателите ще могат предварително да се запознаят с начина на машинно гласуване.

За изборите за президент и вицепрезидент са регистрирани 27 кандидатски двойки.

При машинното гласуване кандидатите ще бъдат разположени на две страници на екрана – 14 на първата и 13 на втората, където ще бъде и опцията "Не подкрепям никого".